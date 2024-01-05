「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」第6期の募集を開始　無人配送やスマート農業、陸上養殖など最大750万円の経費を支援

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

山梨県は、最先端技術やサービスを有するスタートアップ企業等に対し、全国トップレベルとなる補助率3/4、最大750万円の経費を支援するとともに、山梨県全域を実証実験のフィールドとして、産学官金連携のオール山梨体制で伴走支援する「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」の第6期の募集を2024年1月4日から開始した。



事業の目的

近い将来、品川・名古屋間でリニア中央新幹線が開業し、山梨県には中間駅としてリニア駅が設置される。これにより、山梨県は東京・品川から２５分、名古屋から４５分で結ばれ、時間距離の劇的な短縮、飛躍的なアクセス向上が見込まれている。

令和２年（2020年）３月に策定した「リニアやまなしビジョン」に基づき、「テストベッド（実際の運用環境に近い状態で先端技術の実証実験を行う「場」）を突破口に最先端技術で未来を創るオープンプラットフォーム山梨」の実現を目指すとしている。



制度の概要

募集対象 全国のスタートアップ企業、大企業、中小企業、個人事業者（個人を除く） 募集テーマ フリー

例：クリーンエネルギー、ライフサイエンス、次世代モビリティ、無人配送、スマート農業、自然環境保護・野生鳥獣管理、陸上養殖 等 支援内容 1：実証実験に必要な経費支援 最大750万円（補助率3/4）

2：実証実験実施に関して必要となる地元調整、実施場所（フィールド）の斡旋・提供を自治体職員が支援

3：プロジェクトの事業化に向けたメンタリングや事業成長に繋げる情報提供等の専門的アドバイス

4：事業において協力を得る必要がある地元企業とのマッチングを支援

5：山梨県でのフィールドワーク・ネットワーキングへの参加機会提供

6：商工会など、協力が必要となる団体との折衝の支援

7：実証実験のモニター募集等のためのＰＲ支援

8：その他、実証実験において必要となる支援 募集期間 2024年1月4日〜2024年2月2日 応募方法 やまなし未来創造インフォメーションサイトをご確認ください。

https://www.pref.yamanashi.jp/try_yamanashi/support/news7.html 今後の予定 2024年２月２日：募集締切

2月下旬：一次（書類）審査結果通知

3月下旬：二次（プレゼン）審査会

4月～9月末：実証実験実施

10月：成果報告会



尚、参加意向の有無に関わらず、2024年1月5日〜19日まで「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」の個別相談を受け付けている。申し込みなどの詳細についてはやまなし未来創造インフォメーションサイトを確認してほしい。



これまでの実証プロジェクト

【第１期】2021年9月～2022年2月

株式会社エアロネクスト 過疎地の課題解決を目指す新スマート物流「SkyHub」 エーテンラボ株式会社 ピアサポートテクノロジーを活用した糖尿病改善 株式会社おてつたび 「おてつたび」を活用した山梨県ファンネットワーク創出 株式会社Smart119 次世代救急情報システム「Smart119」による救急搬送の効率化 トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 DFreeを活用した排尿自立指導料取得モデルの構築 株式会社日建 電動草刈機の自動運転の実証 vivola株式会社 不妊治療環境改善プロジェクト 株式会社ユニパック 空調用エアフィルターによる省エネ、省CO2効果検証

【第2期】2022年4月～9月

AssistMotion株式会社 歩行補助ロボットによる次世代パーソナルモビリティで高齢者の生活支援を！ 株式会社アドダイス 感染症対策／未病対策AI見守りテンプレート実証実験 株式会社A.L.I.Technologies ドローン物流プラットフォーム 空のインフラ構築プロジェクトin北杜市 株式会社エジソンエーアイ レジレス店舗ソリューション プラスマン合同会社 AI肺がんCT検査による医師、患者、行政、三方良しプロジェクト U3イノベーションズ合同会社 オフグリッド住環境の実現に向けた最適設備運用モデルの構築

【第３期】2022年9月～2023年2月

アイリス株式会社 咽頭画像診断の有用性検証プロジェクト インフィック株式会社 ポータブルエコーを活用した、見守りシステムとの連携を介して実現する排泄業務DXプロジェクト 株式会社キッチハイク 「保育園留学」を活用した地域と域外をつなぐ関係人口経済圏の創出 株式会社コーピー 製造業の生産性向上を実現する画像解析AIを用いた作業工程解析ソフトウェアの開発 株式会社テラ・ラボ 航空リモートセンシング等を活用し、大規模災害発生時における災害対策DXの社会実装に向けた実証実験 ファストドクター株式会社 オンライン救急サポート 株式会社ヘッジホッグ・メドテック 頭痛による生産性低下の可視化と、疾患啓発及び医療機関との連携の実証

【第４期】2023年2月～2023年9月

iSurgery株式会社 AI医療機器を活用した骨粗鬆症治療介入率向上プロジェクト エアロダインジャパン株式会社 ドローン目視外飛行に向けた上空LTEマップ作成事業 輝翠TECH株式会社 山梨ぶどう農家さん向け農業用AIロボット テラスマイル株式会社 果樹王国・山梨で取り組む経営管理クラウドサービスの実装による地域農業革新 株式会社PREVENT 自治体保健事業のインパクト評価ならびに医療データ解析によるEBPMの推進支援 株式会社マリスcreative design 視覚障がい者の単独歩行支援システム「seeker」の開発 ユナイテッドシルク株式会社 山梨版ハイブリッド養蚕～伝統と革新の融合～

【第5期】2023年9月～2024年2月

アイラト株式会社 定位放射線治療（ピンポイント照射）用治療計画支援サービスの開発 株式会社AGRI SMILE やまなし農業における脱炭素地域づくり活動 株式会社エニキャリ 配達依頼マッチングアプリを活用した買い物代行の実現 株式会社ZIAI 悩みを抱える市民を誰一人として見捨てない街へ 株式会社森未来 森林データプラットフォームサービス スカイファーム株式会社 街の活性化 プラットフォーム構築プロジェクト 株式会社Lily MedTech 乳がん用画像診断装置と診断支援AIによる乳がんの発見率向上プロジェクト

関連サイト

やまなし未来創造インフォメーションサイト

山梨県