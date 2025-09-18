ソフトバンクロボティクス宅麺らぁめん横丁オープン ユカイ工学の小型ロボ「猫舌ふーふー」を店頭販売

シェア

ソフトバンクロボティクス株式会社は、2025年9月17日（水）より、東急プラザ渋谷5階の「Pepper PARLOR（ペッパーパーラー）」に、日本全国の行列店の人気ラーメンを楽しめる「宅麺らぁめん横丁」をオープンする。

全国の名店ラーメンを店主直送で提供

「宅麺らぁめん横丁」は、日本が世界に誇る全国のすばらしい行列のできる名店ラーメンの味を店主直送で届ける「宅麺」によって実現した。長時間の行列ができる人気店の味をそのまま味わえる。

店頭では、「宅麺.com」で販売している冷凍商品をその場で購入できる販売コーナーも設置する。通販では送料がかかる商品も、店頭購入ならそのままお持ち帰りいただける。ご自宅用にはもちろん、手土産としてもおすすめだ。イートインと持ち帰りの両方に対応した店舗は初の試みで、渋谷区での常設出店も初めてとなる。

本店舗では、ECサイト「宅麺.com」の会員数55万人、累計販売数400万食以上を誇る大人気の「宅麺」を気軽に試すことができる。通勤、通学、遊びに来たついでに、「宅麺らぁめん横丁」で極上のラーメンを楽しむ機会を提供する。

小型ロボット「猫舌ふーふー」販売開始

宅麺らぁめん横丁のオープンを記念して、ユカイ工学株式会社が開発・販売する、熱々の食べ物や飲み物を代わりに「ふーふー」と冷ましてくれる小型ロボット「猫舌ふーふー」を店頭で販売する。

「あなたにとっての適温」に冷ましてくれるので、熱いものが苦手な方やお子さま、海外のお客さまに人気の商品だ。

店頭販売価格：4,180円（税込）

※予告なく販売を終了する場合がある。

店舗概要

開催期間：2025年9月17日（水）～

場所：Pepper PARLOR（営業時間 午前11時〜午後10時）

住所：東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷5階

なお、営業時間は状況によって変更となる場合があるため、最新情報は食べログページなどで確認することが推奨されている。