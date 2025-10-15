産業・医療現場を効率化する車輪型ヒューマノイドロボットCruzr S2販売開始 GA Robotics

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

株式会社GA Roboticsは、UBTECH社製のヒューマノイドロボット「Cruzr S2」の販売を開始する。Cruzr S2は安定した車輪型駆動を採用し、長時間かつ広範囲に自律移動できるのが特長である。

産業・医療現場での物資搬送を効率化

本ロボットは、大容量の積載スペースを備えており、物流倉庫や製造ライン、医療機関などでの物資搬送を効率化する。製造現場での部品供給や病院での薬剤・検体搬送、物流拠点での商品配送など、特に産業や医療分野での活用に適している点もポイントだ。

高度なAI機能と自然な対話性能

Cruzr S2は、高度な音声対話機能を備え、案内や接客業務を自然な対話でサポートする。また、自律走行ナビゲーションにより障害物回避機能が充実しており、安全な移動を実現している。AI搭載のプラットフォームはIntel i7とNVIDIA Orinの組み合わせで、最大550TOPSの演算能力を持ち、多様な処理を対応できる。

既存システムとの連携と一括管理

さらに、APIやSDKを通じて在庫管理システム（WMS）、製造実行システム（MES）、病院内物流システムなどの既存管理システムと連携できる。ネットワーク経由でクラウドプラットフォームに接続し、リアルタイムで稼働状況や位置情報を共有することも可能である。複数台のロボットを一括管理し、配送ルートの最適化や稼働計画の自動割り当てもサポートしている。

Cruzr S2の主な仕様

・高さ176cm

・自由度44DOF

・センサー：RGBDカメラ・IMU・マイクアレイ

・バッテリー：30Ah（予備バッテリー3Ahをホットスワップ対応）

・連続稼働時間:約8時間